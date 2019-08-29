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Boyabat'ta "Nostaljik Berber Dükkanı" projesi hayata geçiyor

Boyabat'ta, "Boyabat Belediyesi Nostaljik Berber Dükkanı" adıyla geçmişte berber dükkanlarında kullanılan görsel araç gereçlerin sergilendiği müze kuruluyor.

29.08.2019 15:46 Boyabat'ta
Boyabat'ta, "Boyabat Belediyesi Nostaljik Berber Dükkanı" adıyla geçmişte berber dükkanlarında kullanılan görsel araç gereçlerin sergilendiği müze kuruluyor.
Boyabat Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda berberlerle bir araya gelen Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, projenin detayları hakkında bilgi verdi.
Çakıcı, belediyenin kültür projeleri arasında "Nostaljik Berber Dükkanı" oluşturmak bulunduğunu söyledi.
Geleneksel meslekler arasında yer alan ve bir zamanlar cerrahlık yapma yetkisine dahi sahip olan berberlerin Boyabat'ta da kadim bir geçmişe sahip olduğunu anlatan Çakıcı, "Berberler geçmişin kültür taşıyıcılarıdır. Bu dükkanlar da kültürün aktarıldığı ortamlar olma özelliği taşımaktadır. Git gide önemini kaybeden berberlik geleneği gerek sergilenecek araç gereçler, gerekse topluma kattığı kültürel değerler bütünüyle bu müzede anlatılacaktır. Bizim için önemli olan şehrimizi geçmişimizin değerleriyle barışık bir şekilde geleceğe taşımaktır. Bu nedenle tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz." dedi.

Şefik Çakıcı, Boyabat, Güncel

Kaynak: AA

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