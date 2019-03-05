Boyabat'ta Öğrenciler Sivil Savunma Tatbikatı Yaptı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde bir okulda tatbikat gerçekleştirildi.Boyabat Hamit Tekin Ortaokulu'nda gerçekleştirilen tatbikatta, öğretmenlerin deprem anında neler yapılacağını anlatıp uygulama gerçekleştirdikten sonra öğrencilerin bahçeye çıkmaları sağlandı.Okul bahçesinde devam eden programda Sivil Savunma Kulübüne üye öğretmen ve öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.Okul bahçesine yakılan temsili yangın ateşini Boyabat İtfaiyesi ekipleri söndürdü.Okulun üst katında mahsur kalan bir yaralı da itfaiye erleri tarafından itfaiye aracı merdiveniyle kurtarıldı.