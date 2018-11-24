Boyabat'ta "Öğretmenlerden Armağan" Sergisi

Boyabat
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin eserlerinden oluşan "Öğretmenlerden Armağan" sergisi açıldı.
İlçede görev yapan 13 öğretmenin resim, karikatür, fotoğraf, grafik tasarım ve heykel çalışmalarından oluşan sergide 65 eser yer alıyor.
Görsel sanatlar öğretmenleri Aşkın Ayrancıoğlu
, Meral Bilgici, Aylin Bayram Çini, Şebnem İnan
, Ayşe Karaca
, Ünal Karaca
, Gülfidan Karatay
, Kadriye Öztürk, Emrullah Sönmez, Hilal Şahmar, Ayşe Ülger, Mehmet Ülker
ve Nur Öz'ün eserlerinden oluşan sergi, 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde 30 Kasım Cuma gününe kadar gezilebilecek.
Kaymakam Fatih Aksoy
, açılış öncesinde yaptığı konuşmada, serginin oluşmasına katkı sunan herkese teşekkür etti ve sergide eseri olan öğretmenlere sertifika verdi.
Açılışa, Belediye Başkan Vekili Mustafa Demircan, İlçe Jandarma
Komutan Vekili Astsubay Başçavuş Özay Topçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan
, İlçe Müftüsü İsa Sağlam
ve Boyabat Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Ahmet Küçükbaş da katıldı.
Boyabat
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:37