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Boyabat'ta servis aracı sürülere yönelik bilgilendirme

Boyabat ilçesinde öğrenci servisi sürücülerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

20.09.2019 16:20Boyabat'ta servis aracı sürülere yönelik bilgilendirme
Boyabat ilçesinde öğrenci servisi sürücülerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İrfan Erbaş, tüm sürücülerin belirlenen kurallara uymaları gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin hayatlarının kendilerine emanet edildiğini vurgulayan Erbaş, şöyle konuştu:
"Sizlere uyarım, mahalle aralarında hız yapmayın. Her sokakta küçük çocuklarımız var, daha dikkatli ve daha sakin olalım. Köylere öğrenci taşıyan arkadaşlarımı da uyarıyorum. Hiçbir şekilde öğrenci dışında yolcu almayalım. Rabbimden kazasız belasız bir sezon geçirmemizi diliyorum."
Toplantıda ilgili kurumların temsilcileri, sürücülere bilgilendirmede bulundu.

Boyabat, Güncel

Kaynak: AA

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