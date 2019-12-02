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Boyabat'ta şiir dinletisi

Boyabat Belediyesi tarafından şiir dinletisi etkinliği gerçekleştirildi.

02.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:18Boyabat'ta şiir dinletisi
Belediyesi tarafından şiir dinletisi etkinliği gerçekleştirildi.
15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda etkinliğe katılan yazarlar şiirlerini seslendirdi.
Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, burada yaptığı konuşmada, insanların en güzel ve en kötü organının dili ve kalbi olduğunu söyledi.
Kalbi ve ruhunu şiirle, sanatla besleyenlerin iyi birer insan olacağından şüphe duymadıklarını vurgulayan Çakıcı, şöyle konuştu:
"Vücudumuzu sadece yiyecek içeceklerle beslemek yetmiyor, kalbimizi ve ruhumuzu da güzel manevi değerlerle besleyemezsek bedenimiz sağlıksız bir beden olacaktır. Değerli şairlerimiz, bize değer kattınız, Hepinize bu anlamda teşekkür ediyorum. Bizi izleyen seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum. Sizlerde bu sevda, bizde bu yürek varken, sizlere daha çok hizmet edeceğiz."
Program, hediyeler ve plaketlerin sunumu sonrasında hatıra fotoğraflarının çekimiyle sona erdi.

Şefik Çakıcı, Boyabat, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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