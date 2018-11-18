Boyabat'ta Şiir Dinletisi ve Söyleşi

Boyabat
Belediyesi tarafından şiir dinletisi ve söyleşi gerçekleştirildi.
15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe, "Adını Aşan" ve "Tadını Aşan" şiir kitaplarının yazarı şair Songül Altınkaynak, "Mağdur aşkların şairi" adıyla anılan Levent Yılar, radyo programcısı Hasan Melih Koşar ve bağlama sanatçısı Samet Açıkgöz katıldı.
Sunuculuğunu Koşar'ın yaptığı programda, şairler, bağlama eşliğinde şiirler seslendirdi.
Yayınlanmış 3 şiir kitabı bulunan Sinop
İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de söyleşiye katılarak şiirlerinden ikisini seslendirdi.
Kaymakam Fatih Aksoy
ve Belediye Başkanı Şefik Çakıcı
, sanatçıları tebrik ederek plaket ve hediye takdim etti.
Belediye olarak ilk kez şiir dinletisi düzenlediklerini belirten Çakıcı, yeniden şairler ile şiirseverleri buluşturacaklarını söyledi.
Şairler, program sonunda okuyucularına kitaplarını imzalayıp hatıra fotoğrafı çektirdiler.
18 Kasım 2018 Pazar 15:17