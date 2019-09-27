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Boyabat'ta silahlı saldırı: 1 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde silahlı saldırı sonucunda 1 kişi ağır yaralandı.

27.09.2019 22:00Boyabat'ta silahlı saldırı: 1 yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde silahlı saldırı sonucunda 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Boyabat Bağlar mevkisinde silahlı saldırıya uğrayan Hasan Özdemir başına isabet eden kurşun sonucunda ağır yaralandı. Yolda yaralı olarak yatan Hasan Özdemir'i gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Özdemir, Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada da kontrolleri yapıldıktan sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Hasan Özdemir, Boyabat, Sinop, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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