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Boyabat'ta taksi sürücülerine bilgilendirme toplantısı

Boyabat ilçesinde, taksi sürücülerine yönelik Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Odası ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

10.10.2019 12:56Boyabat'ta taksi sürücülerine bilgilendirme toplantısı
Boyabat ilçesinde, taksi sürücülerine yönelik Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Odası ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Boyabat ilçesinde görev yapan ticari taksicilere uymaları gereken kurallar, ticari taksi yönetmeliği, araçlarında bulundurulması gereken belgeler, sürücü yolcu ilişkileri gibi konularda bilgilendirmeler yapılıp, eksikliklerini nereden ve nasıl temin edecekleri hatırlatıldı.
Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İrfan Erbaş, taksi sürücülerinin Boyabat'ı en iyi şekilde temsil etmeleri gerektiğini söyledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Vekili Burak Bozlak, ticari taksi sürücülerinin araçlarında bulundurması gereken belgeler hakkında bilgi verip cezai duruma düşülmemesi için eksik belgelerin en kısa sürede tamamlanması gerektiğini söyledi.

Emniyet Müdürlüğü, Boyabat, Güncel

Kaynak: AA

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