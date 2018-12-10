Boyabat'ta Tarihi Çarşının Restorasyonu Devam Ediyor

Boyabat
ilçesinde Tarihi Kasaplar Çarşısı'ndaki restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Belediye Başkanı Şefik Çakıcı
, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Burada gazetecilere açıklamada bulunan Çakıcı, tarihi yapının aslına uygun olarak restore edildiğini vurguladı.
Çarşı içerisindeki binaların da restore edildiğine dikkati çeken Çakıcı, şöyle konuştu:
"Restore edilen binalarımızdan biri kültür ve sanat merkezi görevi yapacak. Bu binada oyma, yakma, boyama gibi el sanatları derslerinin yanı sıra tarihi çarşı esnafımıza yabancı dil eğitimleri verilecek. Çarşımızı nasıl turizme hazırlıyorsak, esnafımızı da hazırlayacağız. O anlamda tarihi çarşımızın restorasyonu devam ediyor. İnşallah 2019 yılının başında müteahhit firma çalışmalarını tamamlayarak bize teslim edecektir."
Şefik Çakıcı,Boyabat
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:36