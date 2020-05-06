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Boyabat'ta Trafik Haftası etkinlikleri

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğünce Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Boyabat'ta Trafik Haftası etkinlikleri
06.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:58
Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğünce Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Karacaören köyü mevkinde uygulama yapan ekipler, sürücülere koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında daha duyarlı davranmaları konusunda uyarılarda bulunarak, kurallara riayet etmelerini istedi.
İlçe Emniyet Müdürlü Ali Asker Bayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücülerin her zaman trafikte dikkati olmaları gerektiğine işaret ederek, "Zor bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde he alanda olduğu gibi trafikte de daga duyarlı ve özenli olmalıyız. Biz vatandaşlarımızın güvenliği için mesai saati gözetmeksizin görevimizin başındayız." dedi.
Ekipler ilçe merkezinde de vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Trafik Haftası, Karacaören, Boyabat, Güncel, Haber

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