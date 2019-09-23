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Boyabat'ta trafik kazası: 4 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

23.09.2019 15:47Boyabat'ta trafik kazası: 4 yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında Durağan ilçesinden Boyabat'a seyir halinde olan Recep Özgül idaresindeki 16 NAF 16 plakalı otomobil İncir köyü mevkisinde 55 LS 747 plakalı kamyonete çarparak yoldan çıktı. Kazada otomobilde bulunan Recep Özgül(28), Fadime Özgül (29), Yağız Efe Özgül (2) ve Hamide Boztepe (47) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Durağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİNOP

Boyabat, Durağan, Sinop, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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