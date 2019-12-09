Haberler » 3. Sayfa » Boyabat'ta trafik kazası: 5 yaralı - Haberler

Boyabat'ta trafik kazası: 5 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde yolun karlı olmasından dolayı virajı alamayarak devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı.

09.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:55Boyabat'ta trafik kazası: 5 yaralı
'un ilçesinde yolun karlı olmasından dolayı virajı alamayarak devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı.

Boyabat ilçesine hareket halindeki Ahmet Ulu'nun kullandığı 34 CLF 233 plakalı otomobil Bengübelen köyü mevkinde yolun karlı olması nedeniyle virajı alamayarak yoldan çıkıp takla attı.

Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Ulu ve araç içindeki Mehmet Ulu, Emine Ulu, Nida Ulu ve Meryem Başpınar yaralandılar.

Yaralılar 112 acil ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattılar. - SİNOP

Ahmet Ulu, Boyabat, Sinop, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:59 AB'den batarya teknolojilerine milyarlarca euroluk yardıma onay - Haberler
15:59 Başkan Hürriyet cami paylaşımları hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler
15:59 Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel KKTC'de gençlerle buluştu - Haberler
15:57 Başkent'e şehit ateşi düştü - Haberler
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan'a "DEAŞ" uyarısı - Haberler
15:37 Olmaz olsun böyle gelenek! Damat geline tokat attı, davetliler alkışladı - Haberler
15:32 Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın aradığı anlar kameraya yansıdı - Haberler
15:20 Öfkeli baba, kızını dövmekle suçladığı kız öğrencileri böyle kovaladı - Haberler
15:15 Bu da duvardaki hamsi! Trabzonlu iş adamı satın aldı - Haberler
14:29 Putin'in yanından ayırmadığı nükleer çantası ilk kez görüntülendi! İçinde savaş başlatma düğmesi var - Haberler
9.12.2019 16:12:18