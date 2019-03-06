Boyabat'ta Umre Kafilesi Uğurlandı

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Boyabat ilçesinde 29 kişilik kafile, umre ziyareti içi kutsal topraklara uğurlandı.İlçe Müftülüğü tarafından Boyabat Beyazıt Camisi önünde düzenlenen uğurlama programında konuşan Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi.Umre ziyaretinin inançları gereği kutsal bir görev olduğunu vurgulayan Çakıcı, "Boyabat'tan kutsal topraklara umre vazifesini yerine getirmek için yola çıkan hemşehrilerimizi uğurluyoruz. Rabbim dualarını kabul, hayırlısı ile gidip gelmeyi nasip etsin inşallah." dedi.Umre kafilesi, duanın ardından kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.