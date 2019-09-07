Boyabat'ta uyuşturucu operasyonu

Boyabat
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda uyuşturucu çetelerine göz açtırmıyor.
Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu yapılan operasyonla U.Y. isimli şahıstan 9,64 Gr kubar esrar maddesi ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan geniş çaplı soruşturma kapsamında ise şahsın bağlantıları tespit edilerek, konuya ilişkin U.Y. isimli şahıs savcılığa sevk edildi. - SİNOP