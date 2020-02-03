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Boyabat'ta yangın paniği

Sinop Boyabat'ta bir iş hanının bodrum katında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

03.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:42Boyabat'ta yangın paniği
'ta bir iş hanının bodrum katında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Boyabat Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan ve iş hanı olarak kullanılan binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların binayı sarması üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerine verdiler. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Boyabat Belediyesi ekipleri yangın büyümeden kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen vatandaşlar camlara koşarken yangında yaralanan olmadı.

Boyabat Emniyetine bağlı ekipler ve 112 acil servis ekipleri tedbir amaçlı olay yerinde bekletildi. - SİNOP

İtfaiye, Boyabat, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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