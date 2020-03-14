Boyabat'ta yeni tip koronavirüse karşı dezenfekte çalışması
Boyabat Belediyesi Çevre Temizlik ve Koruma Müdürlüğü ekipleri, yoğun olarak kullanılan alanlarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.
14.03.2020 18:09 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:12
Boyabat Belediyesi Çevre Temizlik ve Koruma Müdürlüğü ekipleri, yoğun olarak kullanılan alanlarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.
Oluşturulan dört ekip, kamu kurumu ve kuruluşları, camiler, parklar, dolmuş durakları, umumi tuvaletler, konteynerler, kafelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Boyabat Belediyesi Çevre Temizlik Müdürü Vedat Özaslan, AA muhabirine, koronavirüsle ilgili alınan tedbirler doğrultusunda ilçede de çalışma yaptıklarını söyledi.
Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'nın direktifleri doğrultusunda vatandaşların yoğun olduğu alanlarda ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini anlatan Özaslan, "Halkımızın sağlığı her şeyden önemli ve önceliğimizdir. Alınması gereken tedbirleri sosyal medya üzerinden halkımızla paylaşıyoruz. Halkımızın da bu yönde duyarlı ve tedbirli davranmalarını bekliyoruz. Belediyemiz tüm tedbirleri almaktadır ve almaya devam edecektir." dedi.
Oluşturulan dört ekip, kamu kurumu ve kuruluşları, camiler, parklar, dolmuş durakları, umumi tuvaletler, konteynerler, kafelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Boyabat Belediyesi Çevre Temizlik Müdürü Vedat Özaslan, AA muhabirine, koronavirüsle ilgili alınan tedbirler doğrultusunda ilçede de çalışma yaptıklarını söyledi.
Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'nın direktifleri doğrultusunda vatandaşların yoğun olduğu alanlarda ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini anlatan Özaslan, "Halkımızın sağlığı her şeyden önemli ve önceliğimizdir. Alınması gereken tedbirleri sosyal medya üzerinden halkımızla paylaşıyoruz. Halkımızın da bu yönde duyarlı ve tedbirli davranmalarını bekliyoruz. Belediyemiz tüm tedbirleri almaktadır ve almaya devam edecektir." dedi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Boyabat'ta yeni tip koronavirüse karşı dezenfekte çalışması
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak
Haberler
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Haberler
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Haberler
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Haberler
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Haberler
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Haberler
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı