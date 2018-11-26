Boyabat'tan Kısa Kısa

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:43



26 Kasım 2018 Pazartesi 15:43

Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, 2018 yılında köylerde 5 kilometrelik beton yol çalışması yapıldığını bildirdi.Boyabat Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu, Kaymakam Fatih Aksoy başkanlığında Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonunda toplandı.Aksoy, birliğin 2019 yılı tahmini bütçesinin görüşülerek karara bağlandığı genel kurulda, yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:"Köylerimizde 5 kilometrelik beton yol çalışmamız tamamlandı. Geri kalan yollarda önümüzdeki günlerde yapılacak. Üç köy yolunda menfez bakım onarım çalışması yapıldı. 13 köyümüzde KÖYDES projesi kapsamında içme suyu işi tamamlandı. 15 köyümüzde de çeşitli içme suyu drenaj ve benzeri büyük makine çalışmaları yapılarak tamamlandı. 13 köyümüze toplam 19 kilometrelik içme su borusu teslim edildi. Ben bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde emeği geçen il genel meclisi üyelerimize, birlik meclisi üyelerimize, özel idare çalışanları ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum."Sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacakBoyabat'ta, Milli Eğitim Bakanlığının Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Projesi başlatıldı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin bakanlıkları tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başlatıldığını söyledi.Proje kapsamında iki haftalık sürede, tüm okullardaki çocukların sinemayla buluşacağını dile getiren Özkan, "İlk olarak Hamit Tekin Ortaokulu öğrencilerini misafir ettik. Bu proje kapsamında Boyabat'ta öğrenim gören bütün ortaokul öğrencileri 15 Temmuz Kültür Merkezi'nde bulunan sinema salonunda film izleyecek." dedi.