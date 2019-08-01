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Boyabat'tan Marmara Bölgesi'ne kurbanlık sevkiyatı

Sinop'un Boyabat ilçesinden, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla yurdun çeşitli bölgelerine kurbanlık sevkiyatı devam ediyor.

01.08.2019 17:41 Boyabat'tan Marmara Bölgesi'ne kurbanlık sevkiyatı
Sinop'un Boyabat ilçesinden, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla yurdun çeşitli bölgelerine kurbanlık sevkiyatı devam ediyor.

Boyabat ilçesindeki üreticiler köylerde besledikleri büyükbaş hayvanları tırlara yükleyerek yurdun çeşitli bölgelerindeki illere sevk ediyor. Boyabat Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Usta, şu ana kadar müdürlükleri bünyesinde veteriner hekimlerin kontrolünden geçen 200 büyükbaş kurbanlık hayvanın, Marmara Bölgesi'ne ulaştırılmak üzere yola çıktığını, ilerleyen günlerde bu sayının 1600'e ulaşacağını açıkladı. - SİNOP

Marmara Bölgesi, Kurban Bayramı, Boyabat, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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