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Boyabatlı sporcu Avrupa yolcusu

Boyabat Gençlik Spor Kulübü tekvando sporcusu Bekir Akgöz, Avrupa Para-Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

27.09.2019 10:40Boyabatlı sporcu Avrupa yolcusu
Boyabat Gençlik Spor Kulübü tekvando sporcusu Bekir Akgöz, Avrupa Para-Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Ankara'da yapılan milli takım seçmelerinde birincilik elde ederek şampiyonada Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan Akgöz'ün antrenörü Barış Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akgöz'ün başarısının kendilerini çok gururlandırdığını söyledi.
Katılacakları şampiyonada başarılı olacaklarına inandıklarını vurgulayan Tosun, "Ankara'daki seçmelerde 30 yaş erkeklerde ilçemizin sporcusu Bekir Akgöz, üç rakibini geride bırakarak şampiyon oldu. Bu hakkı çalıştı ve aldı. Kendisini tebrik ediyorum. İnşallah Avrupa'dan da madalya ile dönecek." dedi.
Boyabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem de Akgöz'ü tebrik ederek, cep telefonu hediye etti.

Boyabat, Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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