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Boyabatlı sporculardan madalya başarısı

Boyabat Gençlik Spor Kulübü Başkanı Murat Usta, Isparta'da düzenlenen İller Arası Taekwondo Turnuvası'na katılan sporcularının 4 altın ve 3 bronz madalya kazandıklarını bildirdi.

02.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:34Boyabatlı sporculardan madalya başarısı
Gençlik Kulübü Başkanı Murat Usta, 'da düzenlenen İller Arası Taekwondo Turnuvası'na katılan sporcularının 4 altın ve 3 bronz madalya kazandıklarını bildirdi.
Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gelendost Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen turnuvada elde edilen başarının kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.
Turnuvada, Arda Usta, Emirhan Üçdağ, Gizem Beyza Gülen ve Rukiye Sultan Yaylalı'nın altın madalya kazandıkların işaret eden Usta, "Hikmet Faruk Toson, Sahra İynem ve Eren Hayri Albay ise bronz madalya kazanarak ilçemizi gururlandırdılar. Bizden desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Fatih Aksoy'a, Belediye Başkanımız Şefik Çakıcı ve diğer ilgililere teşekkür ederiz." dedi.

Murat Usta, Boyabat, Isparta, Spor

Kaynak: AA

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