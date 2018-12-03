Boyacılıkla Geçimini Sağlıyor

Bitlis
'in Güroymak
ilçesinde bedensel engelli Görgün Şipallı, 20 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor.
Doğuştan bedensel engelli olduğunu belirten Şipallı, 20 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağladığını söyledi.
Şipallı, "İnsan emek versin her türlü başarır. Ben emek veriyorum helal kazanmaya çalışıyorum yeter ki insan istesin. 20 yılı aşkın süredir bu işi yapıyorum. İlçemizde neredeyse herkes buraya gelip ayakkabısını boyuyor. İşimi gönülden yaptığım için beni tercih ediyorlar. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
, her insan birer engelli adayıdır. Engelli bireylerin hayata tutunmaları için azimle çalışmaları gerekir. Yeter ki insan istesin. İnsan yeter ki akıldan engelli olmasın." dedi.
Güroymak,Bitlis
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:43