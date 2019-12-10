Boyalı Kuş Filmi

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Boyalı Kuş, savaş sırasında kimsesiz kalan bir çocuğun hikayesini konu ediniyor. II. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru, küçük bir çocuk ebeveynleri tarafından terk edilir. Yapayalnız bir şekilde köyleri dolaşmaya başlayan çocuk, bu sırada birçok korkunç olaya şahit olur. Çocuk, çıktığı bu sonu belirsiz yolculukta acımasız siviller ve askerler ile karşı karşıya kalır.Václav MarhoulVáclav Marhoul, Jerzy KosinskiHarvey Keitel, Stellan Skarsgård, Barry Pepper, Julian Sands, Udo Kier, Aleksey Kravchenko, Tim Kalkhof, Pavel Kríz , Petr Vanek, Jitka Cvancarová, Antonín Masek, David L. Price, Lech Dyblik, Irena Máchová, Denisa Pfauserová, Petr Kotlar, Filip Kankovský, Radim Fiala, Julia Valentova, Petr Stach, Milan Simácek, Alexander Leopold Schank, Nina Sunevic, Stepán Havlín, Dominik Weber, Ala SakalovaDramaThe Painted Bird/ Nabarvené ptáčeBir Film2019Çekya, Slovakya, UkraynaÇekçe, Almanca, Rusça, Latince169 dk.Başka Sinema28.02.2020