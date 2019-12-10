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Boyalı Kuş Filmi

Boyalı Kuş filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Boyalı Kuş filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

10.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:58Boyalı Kuş Filmi
Boyalı Kuş, savaş sırasında kimsesiz kalan bir çocuğun hikayesini konu ediniyor. II. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru, küçük bir çocuk ebeveynleri tarafından terk edilir. Yapayalnız bir şekilde köyleri dolaşmaya başlayan çocuk, bu sırada birçok korkunç olaya şahit olur. Çocuk, çıktığı bu sonu belirsiz yolculukta acımasız siviller ve askerler ile karşı karşıya kalır.


Yönetmen:Václav Marhoul
Senaryo:Václav Marhoul, Jerzy Kosinski
Oyuncular:Harvey Keitel, Stellan Skarsgård, Barry Pepper, Julian Sands, Udo Kier, Aleksey Kravchenko, Tim Kalkhof, Pavel Kríz , Petr Vanek, Jitka Cvancarová, Antonín Masek, David L. Price, Lech Dyblik, Irena Máchová, Denisa Pfauserová, Petr Kotlar, Filip Kankovský, Radim Fiala, Julia Valentova, Petr Stach, Milan Simácek, Alexander Leopold Schank, Nina Sunevic, Stepán Havlín, Dominik Weber, Ala Sakalova
Filmin Türü:Drama
Orijinal Adı:The Painted Bird/ Nabarvené ptáče
Yapımcı Firma:Bir Film
Yapım Yılı:2019
Yapım Ülkesi:Çekya, Slovakya, Ukrayna
Orijinal Dili:Çekçe, Almanca, Rusça, Latince
Filmin Süresi:169 dk.
Dağıtıcı Firma:Başka Sinema
Vizyon Tarihi:28.02.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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