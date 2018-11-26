Boyalı'nın Altyapı Dönüşümü Sürüyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi'yle mahallelerde yürüttüğü çalışmalarda hız kesmiyor. Bu kapsamda MASKİ, Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde başlattığı altyapı dönüşümünde içme suyu hattı yenileme çalışmasına da başladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılan çalışmalarla, mahallenin 5 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattının tamamlanmasının ardından, 4 kilometrelik içme suyu hattı da daha sağlıklı ve kullanışlı hale getirilecek. Mahallede ayrıca, 20 bin metrekarelik de kilit parke taş döşeme işi yapılacak.

"CENGİZ BAŞKANIMIZIN HİZMETLERİ SAYESİNDE YENİDEN VAR OLDUK"

Boyalı Mahalle Muhtarı Kamil Armağan, "Mahallemizin altyapısı eski olmasından dolayı çok fazla sorun yaşıyorduk. Şu an MASKİ tarafından yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Mahalle sakinlerimiz de yapılan çalışmalardan çok memnun. Başkanımız bize verdiği sözleri tutuyor, biz de Başkanımıza söz veriyoruz. Her zaman kendisine destek olacağız. Cengiz Başkanımızın hizmetleri sayesinde yeniden var olduk. Altyapı çalışmaları ve mahallemize yapılan diğer hizmetler için Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a çok teşekkür ediyor, selamlarımızı iletiyoruz" diye konuştu.