Boydak Holding CEO'su Ertekin'den Hikmet Karaman'a destek

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarının istifasını istediği teknik direktör Hikmet Karaman'a Boydak holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin destek verdi.



Spor Toto Süper Ligi'nin ilk 6 haftasında galibiyet alamayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da sergilenen futbol eleştiriliyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman ve futbolculara yönelik sosyal paylaşım sitelerinde ağır eleştiriler yapılıyor.



Sarı Kırmızılı takımın en büyük sponsoru Boydak Holding'ten ise Hikmet Karaman'a destek geldi. Boydak Holding CEO'su Alpaslan baki Ertekin, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Hikmet Karaman'a destek verdi. Alpaslan Baki Ertekin, "Skubiç de Aykut hoca da korner için itiraz etti. Penaltı kararı en çok onlara sürpriz oldu. Umut Bulut klasında bir oyuncu bomboşken kafa vurmak yerine göğsüne alıp vursa, galiptik. Hikmet Karaman hocamız azmi, inancı, hırsı ve bilgisi ile bu takımın en büyük gücüdür" cümleleri paylaştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA