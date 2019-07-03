Boydak Holding'den Başkan Öztürk'e Ziyaret

Boydak Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü ziyaret etti.



Başkan Esat Öztürk'ün makamında gerçekleşen ziyarette Boydak Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin' e Boydak Holding yöneticileri eşlik etti.



Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Esat Öztürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek " Sizleri burada görmekten oldukça mutluyuz. Kayserisporumuza verdiğiniz destekten dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sosyal sorumluluk anlayışınız doğrultusunda birçok yere güzellikler yaptığınızı basından takip ediyoruz. Kayseri'de yaşayan birisi olarakta bunu yakinen biliyorum. Bu manada, bizim Yahyalı Meslek Yüksekokuluna vermiş olduğunuz ayni ve nakdi desteklerden dolayı ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Meslek Yüksekokulumuz bu sene 30 öğrenci ile eğitim hayatına başlıyor. Sağ olun, ziyaretlerimizde de elimizi boş göndermediniz. Ben size yürekten teşekkür ediyorum. Okulumuzda, çevre düzenlemesi ve tefrişat konusunda bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Belediye olarak bizim yapacaklarımız var. Boydak Holding CEO'su olarak sizin de katkılarınızdan dolayı ben bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi. Konuşmasında Boydak Holding'in el tezgahlarında dokunan halıların yaşamasına katkı sağlamak amacıyla başlattığı projeye değinen Başkan Öztürk " Yahyalı Halısı'nın en güzel yakıştığı mobilya hangisi diye sorsalar, ben İstikbal ve Bellona mobilyaları derim. Adeta gelin ve damat gibiler. Dünyaca ünlü halımızın, İstikbal ve Bellona mobilyaları ile çok güzel uyum sağladıklarını düşünüyorum. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatımız olan Yahyalı Halısı' nın tanıtımını yapmak için gayretlerimiz var. Boydak Holding'in de halı konusunda bir projeleri var. Bu konuda da kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.



Boydak Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin'de ziyarette yaptığı konuşma da " Hem iade-i ziyaret hem de bu yıl açılacak olan Yahyalı Meslek Yüksekokulu'nda bugüne kadar yapılan çalışmaları yakından görmek istedik. Kayserispor' a biz hem isim sponsoru hem de forma sponsoruyuz. Herhalde takıma en fazla yardım eden firmayız ama bizim yaptığımız yardımların dışında Kayseri Şehrinin de artık Kayserispor'u biraz daha sahiplenmesi gerekiyor. Türkiye'deki insanların nezdinde, Kayseri Şehri bir sanayi şehri olarak biliniyor. Algısı çok yüksek olan bu şehirde orta ve büyük ölçekli 1800 tane işletmenin olduğundan bahsediliyor. Bu kadar yatırımcının olduğu yerde, Boydak en büyük olmanın bir karşılığı olarak en büyük yükü alsın ama başkaları da artık taşın altına elini koysun." dedi. Konuşmasında halı konusuna da değinen Baki Ertekin " Vali Beyle bu konuyu görüştük. Bir Sosyal Sorumluluk Projesi olarak, Kayseri'nin ilçelerinde hatta köylerinde dokuma tezgahlarında halı üreten bütün ev hanımlarına ve işletmecilere yardımcı olmak istiyoruz. Gümüşsuyu Halısını satın aldık. Bu markanın altında " El dokuması, Ev halısı" Gümüşsuyu diye pazarlamaya başlayacağız. İyi nitelikli ürünler gelirse, ürünleri biz alıp ev hanımlarımız adına, küçük işletmelerimiz adına mağazalarımızda satacağız. Hem el dokuması halıların bitmesini, yok olmasını istemiyoruz hem de insanlara az da olsa harçlık olsun, destek olsun istiyoruz. El halısı, çok önemli çok kıymetli. Bu konuda İran çıktı başka ülkeler çıktı. Bu işin menşei, asıl çıkış noktası Türkiye 'nin bu işten geri kalmasını istemiyoruz. " ifadelerini kullandı.



Ziyarette Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Boydak Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin'e Yahyalı Halısı hediye etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA