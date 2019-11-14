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"Boydan Devlete Osmanlı: Söğüt'ten İstanbul'a Sempozyumu" başladı

Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna tanıklık eden Söğüt ilçesi ve boydan devlete Osmanlı tarihinin geleceğe bilimsel olarak aktarılması konularının tartışılması amacıyla düzenlenen "Boydan Devlete Osmanlı: Söğüt'ten İstanbul'a" başlıklı sempozyum başladı.

14.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:06
Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna tanıklık eden ilçesi ve boydan devlete Osmanlı tarihinin geleceğe bilimsel olarak aktarılması konularının tartışılması amacıyla düzenlenen "Boydan Devlete Osmanlı: Söğüt'ten 'a" başlıklı sempozyum başladı.
Bilecik Valiliği ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ) Salonunda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Vali Bilal Şentürk, Söğüt'ün tarihinin bilimsel olarak geleceğe aktarılması için sempozyumun çok büyük bir araç olduğunu söyledi.
İlde görev yapan herkesin manevi bir sorumluluğu olduğunu belirten Şentürk, "Elimizdekinin kıymetini bilmeliyiz. Şeyh Edebali'yi, Ertuğrul Gazi'yi bilmeyen bir Bilecikli olamaz, olmamalı. Önce burayı bizim tanımamız, herkesten daha fazla bilgiye sahip olmamız lazım." dedi.
BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş da sempozyumun, yaşanılan toprakların değerini bilmek ve geçmişten devralınan mirasın geleceğe aktarılması için çok önemli olduğunu vurguladı.
Osmanlı'nın tarihinin, tarihin başlandığı yerden öğrenilmesi gerektiğini anlatan Taş, "Şeyh Edebali'yi iyi anlamak, geçmişten günümüze ve bugünden geleceğe uzanacak olan köprünün sağlam inşa edilmesi için çok mühimdir. Bunun bilinciyle, geçmişten devraldığımız mirası gelecek nesillere ilmi gerçeklikle anlatabilmenin gayesini taşıyoruz." diye konuştu.
Akademisyenlerin sunumlarıyla devam eden sempozyum iki gün sürecek.

İstanbul, Söğüt, Güncel

Kaynak: AA

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