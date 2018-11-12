Boyları Aşklarına Engel Olmadı

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:45



12 Kasım 2018 Pazartesi 11:45

Van'ın Erciş ilçesinde sosyal medya aracılığıyla tanışıp biri birlerine aşık olan 1 metre 4 santimetre boyundaki Melahat Yıldız ile 1 metre 8 santim boyundaki Macit Demiralay, dillere destan bir düğünle dünya evine girdi.İstanbul'da bir tekstil atölyesinde çalışan Macit Demiralay ile Erciş'te bir lokantada çalışan Melahat Yıldız, yaklaşık 4 ay önce sosyal medya üzerinden tanıştı. Bir süre buradan arkadaşlıklarını sürdüren Demiralay ile Yıldız kendi aralarında evlenmeye karar verdiler. Aileler arasında nişan yüzükleri takılan çift maddi imkansızlık nedeniyle düğün hazırlıklarına başlayamaması üzerine durum Erciş İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'na bildirildi. Kaymakam Mehmetbeyoğlu ise gençlerin düğünü için gerekenin yapılacağı sözünü verdi. Bunun üzerine tüm hazırlıklar yapılarak genç çift dillere destan bir düğünle Erciş'te dünya evine girdi. Mutlulukları gözlerinden okunan gençlerin nikahını ise işlerinin yoğunluğu nedeniyle düğün törenine katılamayan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Nuri Mehmetbeyoğlu'na vekaleten Erciş Belediye Başkan Yardımcısı Nejdet Kahraman kıydı.Muratlarına eren genç çift yardım ve desteklerinden ötürü Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu'na teşekkürlerini iletirken, gençleri bu mutlu gününde ilçe protokolü ile esnaf da yalnız bırakmadı. - VAN