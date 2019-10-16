Bakan Kasapoğlu'ndan UEFA'ya eleştiri: Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA'nın, A Milli Futbol Takımı oyuncularının asker selamına soruşturma başlatmasına ilişkin, "Akla uymaz, mantıksız olur. Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum." dedi.

"AKLA UYMAZ, MANTIKSIZ OLUR"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhaerrem Kasapoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te, gazetecilerin sorularını yanıtladı. UEFA'nın, A Milli Takım'da forma giyen futbolcuların 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Arnavutluk ve Fransa ile oynadıkları maçlarda verdikleri asker selamıyla olası siyasi provokasyon içeren davranışlar sergilediği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na disiplin soruşturması başlattığının hatırlatılmasının ardından değerlendirmesi sorulan Kasapoğlu, "Akla uymaz. Mantıksız olur. Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum." ifadesini kullandı.

Milli futbolcular, konuk ettiği Arnavutluk'u 1-0 mağlup ettiği ve Fransa deplasmanında 1-1 berabere kaldığı karşılaşmalarda attıkları gollerin ardından asker selamı vererek, bu golleri Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e armağan etmişti.

BAKAN DÖNMEZ'DEN "YAPTIRIM KARARI" AÇIKLAMASI



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de ABD'nin, kendisini yaptırım kararı listesine almasına yönelik soru üzerine, "İşimize devam ediyoruz." karşılığını verdi.