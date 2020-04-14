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Böyle bir pazar kuyruğu görülmedi...Sosyal mesafeli en uzun kuyruk pes dedirtti

Böyle bir pazar kuyruğu görülmedi.

14.04.2020 18:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:48
Böyle bir pazar kuyruğu görülmedi...Sosyal mesafeli en uzun kuyruk pes dedirtti
Maske olmayanlara belediye tarafından ücretsiz maske dağıtıldı
BURDUR - Burdur merkezde her hafta Salı günü kurulan bölgenin en büyük halk pazarından alışverişe gelen vatandaşlar pazara girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Şehir Merkezi Uzay Çatı altında salı günleri kurulan halk pazarının etrafı Korona virüs tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bariyerle çevrildi. Pazara alışveriş için gelenler vatandaşlar pazara giriş için tek kapıya yönlendirilip sosyal mesafeyi uymaları yönünde görevlilerce sık sık uyarılarda bulunuldu. Girişte ateşleri ölçülen vatandaşlar, belediyenin kurduğu dezenfeksiyon tünelinden geçtikten sonra içeri tek tek alındı. Pazarda görevli ekiplerin sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarıda bulundu. Alış verişi yapan vatandaşlar pazarın diğer çıkış kapısından çıkabildi. Pazar girişinde oluşan sosyal mesafe kuralları çerçevesinde oluşan yaklaşık 300 metrelik kuyruk görenleri hayrete düşürdü. Böyle bir pazar kuyruğu görülmedi...Sosyal mesafeli en uzun kuyruk pes dedirtti

Kaynak: İHA

Etiketler: Burdur, Genel
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