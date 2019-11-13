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Böyle doğum günü kutlaması mı olur ? Terör estirdiler

Beşiktaş ve Fatih'te doğum günü kutlaması bahanesiyle trafiğe çıkan şehir magandaları, işlek bir cadde üzerinde meşaleler yakarak havai fişeklerle terör estirdi.

13.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:01
ve Fatih'te doğum günü kutlaması bahanesiyle trafiğe çıkan şehir magandaları, işlek bir cadde üzerinde meşaleler yakarak havai fişeklerle terör estirdi. Yollarda patinaj çekerek ortalığı dumana boğan magandalar, abartı egzoz da kullanarak kavşaklarda "drift" attı. trafiği birbirine katan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul'da şehir magandaları bu kez doğum günü kutlaması bahanesiyle mega kentte terör estirdi. Geçtiğimiz ay Beşiktaş'ta kaydedilen görüntülerde toplanan bir grup genç, arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için otomobillerle trafiğe çıktı. Dörtlü sinyalleri yakarak ve yüksek sesli müzikler açarak konvoy halinde ilerleyen gruptaki bir maganda, trafikte "slalom" yapmaya başladı. Bir süre bu şekilde hareketler yaparak ilerleyen gençler ardından cadde üzerindeki kavşağa geldi. Otomobillerle kavşakta "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yapan magandalar, trafikte terör estirdi. Araçların camlarından sarkan gençler canlarını hiçe saydı.
CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER
Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde ise bir grup maganda, Kızılelma Caddesi üzerinde meşaleler yaktıktan sonra havai fişek fırlatmaya başladı. Gençler, trafikte seyreden araçların arasında adeta terör estirirken, bazı motosikletli magandalar ise patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Şehirde adeta terör estiren magandalar hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye attı. Gençlerden biri havai fişeği arkadaşlarına atınca korku dolu anlar da yaşandı. Bir süre daha bu şekilde korku ve paniğe neden olan şehir magandaları ardından caddeden ayrıldı. Trafikte sık sık patinaj çekerek tozu dumana katan magandalar, mega kentin adeta altını üstüne getirdi. Trafikte terör estiren magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.
Polis ekipleri, şehir magandalarını yakalamak için çalışma başlattı.
(Doğan Can Cesur/İHA)
Böyle doğum günü kutlaması mı olur ? Terör estirdiler

Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA


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