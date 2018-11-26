Böyle Dolandırıcılık Görülmedi

Kırklareli
'nde dolandırıcılar 300 TL dolandırdığı bir kişiyi aldıkları parayı geri verme bahanesiyle bir kez daha dolandırdı.
Kırklareli'nin Babaeski
ilçesinde, A.Y. isimli şahıs yaklaşık bir yıl önce hatırlamadığı bir numaradan aranarak, 'Sağlık hizmetleri ile ilgili borcunuz var' bahanesi ile telefonda kandıkları dolandırıcıya banka üzerinden 300 TL gönderdi.
Parasını geri vermek istediler
Daha sonra şahısların dolandırıcı olduğunu anlayan A.Y., 1 yıl gibi uzun bir aradan sonra yabancı bir numaradan tekrar arandı. Telefonda kendisini avukat olarak tanıtan telefondaki dolandırıcı, A.Y.'ye daha önceden 300 TL dolandırıldığını ve bu parayı iade edeceklerini belirterek A.Y.'den hesap bilgilerini istedi.
Hesabına bakınca şoke oldu
Kendisini telefondan arayan şahsa kanarak hesap bilgilerini veren A.Y., bankaya gidip hesabını kontrol ettiğinde ise şoke oldu. Hesabından 6 bin 747 TL harcama yapıldığını gören şahıs bankadan hesabını bloke ederek polis merkezinin yolunu tuttu. A.Y. dolandırıldığı beyanıyla şikayetçi olurken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ
Babaeski,Kırklareli
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:26