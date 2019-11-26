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Böyle maç görülmedi

Milas Belediyespor Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig müsabakasında konuk ettiği Alanya Belediyespor karşısında keyifli bir oyun sergileyerek maçı 3-1 kazandı.

26.11.2019 09:48 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:52Böyle maç görülmedi
Belediyespor Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig müsabakasında konuk ettiği Alanya Belediyespor karşısında keyifli bir oyun sergileyerek maçı 3-1 kazandı. İlk set alınan sayı ise iki takım adına kıyasıya mücadelenin göstergesi oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2019-2020 Erkekler 1. Lig 7. Hafta müsabakaları gerçekleşti. Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas Atatürk Kapalı Salonu Kompleksinde Milas Belediyespor rakibi Alanya Belediyespor'u konuk etti. Saat 14.00'de başlayan müsabakada Milas Belediyespor; Sadık Efe Özbey, Okay Serce, Mustafa Kaan Durmaz, Hakan Kemerli, Hasan Balcıoğlu, Anıl Tokat, Eren Öner, Muhammet Furkan Bayıdır, Batuhan Karaca, Yiğit Korkut, Amel Davutafendij, Mehmet Uğur Bezici, Mustafa Uğurlu ve Oktay Tetik isimleriyle sahada yer alırken, Alanya Belediyespor; Eren Kanlı, Kemal Can Sunay, Alperen Ova, Emircan Başarır, Farhad Chalehchaleh, Muhammet Esat Avcı, Fatih Barış, Pavel Kandulınskı, Ömer Söylemez, Hakan Kızılöz, Emre Can Teke, Serkan Koçak ve Barış Çetrefil isimleri ile yer aldı.

Kıyasıya başlayan mücadele her iki takımın güzel oyunu ile salonu dolduranlara keyif verirken yansıyan skorda rekor niteliğinde ilk seti tamamladı. 38-36

Diğer setlerde d benzer durumlar olmasına rağmen Milas Belediyespor eşit ilerleyen skoru ikinci sette 25-22 kazanmasını bilerek setlerde 2-0'a getirdi. 3. Set 23-25 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi. 4. Sette ise oyun kontrolünü ele alan ev sahibi Milas Belediyespor taraftarına galibiyeti hediye ederek 25-25'lik skorla maçı 3-1 kazandı.

Alınan bu skorla maç fazlasıyla Milas Belediyespor ligde 3. sıraya yükseldi - MUĞLA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Alanya Belediyespor, Milas, Spor

Kaynak: İHA

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