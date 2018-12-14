Böyle Müttefiklik Olmaz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "Sınırlarımızda PKK
'yı, PYD'yi, terör örgütlerini besleyeceksin. Onlara tırlarla silah göndereceksin, Kandil
'e adam gönderip en iyi teknolojilerin nasıl terör örgütü tarafından kullanacağını öğreteceksin, ondan sonra 'Türkiye
ile müttefikiz.' diyeceksin. Böyle bir müttefiklik olmaz." dedi.
Soylu, Turhan Topçuoğlu
Şehir Parkı'nda, Turhan Topçuoğlu Şehir Parkı 2. etabı, Hologram Merkezi, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü
hizmet binası, Atabey
Konağı Millet Kıraathanesi ve Muhtarlar Müzesi'nin ortak açılışı amacıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ülkelerindeki savaştan kaçan Suriyelilere sahip çıktığını hatırlattı.
Yüzyıllar önce de Musevilerin sıkıştıklarında bu topraklara geldiğini, insanların dinine, kim olduğuna bakmadan onlara sahip çıkıldığını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:
"Osmanlı-Rus harbinden sonra Kafkaslar'dan Abazalar, Tatarlar, Gürcüler, Çerkezler, herkes bu topraklara geldi. Kırım
'dan bu topraklara geldiler. Bulgaristan
'dan bu topraklara geldiler Osmanlı-Rus harbinde. Sadece ve sadece soydaşımız ve dindaşımız diye. Bu topraklar onlara yurt oldu. Hep beraber büyük bir millet olduk. Kimse sırtını dönmedi. Binlerce kilometre öteden geldiler, evlerini barklarını bıraktılar. Kurtuluş mücadelemizden sonra Selanik'ten mübadiller geldi, bizim kardeşlerimiz. Yol verildi, arsa verildi, ev yapıldı. Onlarla kardeş olduk, sırtımızı dönmedik. Rahmetli Menderes
'in başbakanlığı döneminde aynısı Yugoslavya
'da yaşandı, Kosova
'da, Bosna
'da. Nineler evlatlarına dediler ki, 'Gidin canınızı kurtarın'. Annelerini, babalarını orada bıraktılar. Yürüyerek can havliyle, koşarak Anadolu topraklarına geldiler. Kimisi İstanbul
'da, Adana
'da, Nevşehir
'de ocak kurdu." Saddam Hüseyin
'in Irak
'ta kimyasal silahla zehirlemek istediği Peşmergelere Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını hatırlatan Soylu, "Biz büyük bir milletiz. Şimdi de Suriyeli kardeşlerimiz tecavüzden kaçmışlar, tacizden kaçmışlar. Tayyip Erdoğan
ne yapsaydı? Kapımıza gelmiş bu adamlar, 'Bize tecavüz ediyorlar, bizi öldürüyorlar, hamile annelerin karnına şiş batırıyorlar, ne olursun bizi kurtar.' dediklerinde ne yapacaktı? Müslümanlığını mı unutacaktı, kendine bırakılan emanetleri mi unutacaktı, dinimizin söylediği, 'inananlar kardeştir' sözüne mi sırtını dönecekti, ne yapacaktı? Sahip çıkacaktı. Sahip çıktık, millet sahip çıktı, ülkem sahip çıktı, Türkiye sahip çıktı." değerlendirmesinde bulundu.
Soylu, Amerika Birleşik Devletleri
'nin PYD'ye binlerce tır yardım yaptığına dikkati çekerek, şunları söyledi:
"PKK'ya yardım yapıyor. Bir taraftan bizim sırtımızı okşayıp, '3 tane teröristi arananlar listesine koyduk.' diyor. Öbür tarafından Amerika, PYD ile el sıkışıp, 'Petrolün şu kadarı senin olsun, bu kadarı benim olsun.' diye bir terör örgütü ile iş birliği yapıyor. Ondan sonra o terör örgütü gidiyor DEAŞ ile iş birliği yapıp, 'Petrolün taşınmasında ortak olalım, beraber para kazanalım.' diyor. Amerika'nın kimin eline kimi soktuğunun, ne yaptığı belli değil. 15 Temmuz'un o meczup yöneticisi tek başına mı yaptı o işi? Nerede yaşıyor 15 Temmuz'un yöneticisi? O hain, o meczup nerede yaşıyor. Amerika'da yaşamıyor mu? Ona orada villalar vermediler mi? 251 şehidimizin katili, binlerce insanımızın faili, bu ülkeyi alıp başka taraflara çekmek isteyen, peşkeş çekmek isteyen, PYD'ye sahip çıkan, PKK'ya sahip çıkan, DEAŞ'ı kendisi üreten, ardından FETÖ terör örgütünün tüm mensuplarına sahip çıkan Amerika, ondan sonra biz müttefikiz. Nasıl müttefiksin? Sınırlarımızda PKK'yı, PYD'yi, terör örgütlerini besleyeceksin. Onlara tırlarla silah göndereceksin, Kandil'e adam gönderip en iyi teknolojilerin nasıl terör örgütü tarafından kullanacağını öğreteceksin, ondan sonra 'Türkiye ile müttefikiz' diyeceksin. Böyle bir müttefiklik olmaz."
Dünyada Doğu'yu da Batı'yı da binlerce kilometre öteden gelip karıştıran bir anlayışı gördüklerini dile getiren Soylu, bunun karşısında Türkiye'nin siyasal istikrarla durabileceğini anlattı.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları
Bakan Soylu, "Okulların önünde uyuşturucu satıcısı gördüğünüzde ayaklarını kırın" dediğini hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:
"Bana kızdılar bu lafı söyledim diye. Yanlış mı yapmışız? Öyle bir mücadele yapılıyor ki 81 ilde narkotimlerimizi oluşturduk. Bir baktım ki uyuşturucudan ölenlerin sayısı 500'den 900'e çıkmış. 'Eyvah' dedim, bir tehlike var burada. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Dedi ki, 'Seferberlikle üzerine gidiyorsunuz'. Uyuşturucudan ölen, ekim ayının sonuna kadar 941 sayısı 2017 sayısıdır. 926 sayısı 2016 sayısıdır. Bu yıl bu zamana kadar 317. Bunu daha da aşağıya çekmek için büyük gayret ortaya koyacağız. Mücadelemizin karşılığını alıyoruz. Dün arkadaşlarımız yine operasyon yaptılar. Sosyal medyada uyuşturucuyu özendirmeye çalışanlara operasyon yaptı. Hiç endişe etmeyin. Bu yıl şu ana kadar 21 bin 600 uyuşturucu satıcısını tutukladık. Terörle nasıl mücadele etmişsek, aynı şekilde uyuşturucuyu da silmezsek namerdiz."
Soylu, konuşmasının ardından Turhan Topçuoğlu Şehir Parkı 2. etabı, Hologram Merkezi, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü hizmet binası, Atabey Konağı Millet Kıraathanesi ile Muhtarlar Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.
(Bitti)
Amerika Birleşik Devletleri,Türkiye,PKK
14 Aralık 2018 Cuma 14:38