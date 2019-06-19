19.06.2019 12:11
Haberler» Güncel» Haber

Böyle olur Spor Bilimleri Fakültesi'nin mezuniyeti

Böyle olur Spor Bilimleri Fakültesi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde, fakülte hocalarının öğrencileri için hazırladığı gösteriler yoğun ilgi gördü.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde, fakülte hocalarının öğrencileri için hazırladığı gösteriler yoğun ilgi gördü.

ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde 335 öğrenci eğitimlerini tamamlayarak mezun olma heyecanı yaşadı. Prof. Dr. Ahmet Bilge Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Ardından bir konuşma yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, öğrenciler tebrik ederek, başarılar diledi. ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nin geçmişi hakkında bilgiler veren Çalış, fakültenin Türkiye'de sayılı spor bilimleri fakültesi arasında bulunduğunu kaydetti. Rektör Çalış'ın konuşmasının ardından fakülte hocalarının mezun öğrenciler için hazırladığı gösteriler ilgiyle izlendi. Gösterinin ardından mezun öğrencilerin diplomaları verildi.

Programa, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş ve çok sayıda veli katıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
13:46 Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nden dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı
13:46 Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada yeniden bilirkişi raporu alınacak
13:45 Kuveyt Emiri, 7 yıl aradan sonra Irak'ta
13:45 Ruhani: "Kimse aldığımız kararlar için bizi eleştiremez"
13:45 Borsa ilk yarıda düştü
13:45 AK Partili Ünal: Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen bir moderatör istedi
13:44 Sürekli aç hissetmenin 8 nedeni