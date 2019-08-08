Böyle olur Tank'ların düğünü

Poyrazlar Tabiat Parkı İşletmecisi Sakaryalı İşadamı Hakkı & Sebahat Tank Çiftinin oğlu Erdem Tank ile Hasan Ali & Ayşe Kaplan çiftinin kızları Hilal Kaplan; Poyrazlar'da gerçekleşen muhteşem bir törenle dünya evine girdi.

Seçkin davetliler

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin katıldığı ve onur konuğu olduğu Hilal & Erdem Tank çiftinin düğün töreninde; nikah şahitliğini ise Sakarya Baro Başkanı Abdurrahim Burak yaptı. Karadeniz'in ünlü sanatçısı İsmail Türüt'ün sahne aldığı cemiyete; Sakarya İşkur Müdürü Tekin Kaya, Adapazarı Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Ali Bektaş, Belpaş Genel Müdürü Osman Çelik, AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, Sakarya 15 Temmuz Milli İrade Derneği Başkan Yardımcısı Osman Karataş, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Sakarya Şube Başkanlığı Kurucu ve Onursal Başkanı Şehit Babası Sayın Salim Yarar ile siyaset, sanat, medya, spor ve iş dünyasından çok sayıda seçkin konuk katıldı.

Gecede ayrıca; Karadenizin efsane ismi İsmail Türüt'ün yanı sıra Karadeniz Sanatçılarından Adnan Yılmaz, Taner Eyüpoğlu ve Oflu Kadir'de sahne aldığı, dillere destan olan düğün töreni bir hayli renkli geçti. Hilal & Erdem Tank çifti, düğünleri sonrasında balayına nereye gittiklerini ise sır gibi sakladı.