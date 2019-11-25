Haberler » 3. Sayfa » Böyle sabotaj görülmedi - Haber

Böyle sabotaj görülmedi

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kırsal Yeniköy'de konuşlandırılan arı kolonilerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sabotaj düzenlendi.

25.11.2019 12:47 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:52Böyle sabotaj görülmedi
Aydın'ın ilçesine bağlı Kırsal 'de konuşlandırılan arı kolonilerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sabotaj düzenlendi. Arıların yörüngesini şaşırtıp yaklaşık 500 kovan arının büyük bir bölümünü telef eden kişi ya da kişilerin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Olay dün gece Çine ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçede arıcılık yapan Mehmet Kocabaş ve Turgut Bulut ilgili kişi ve kurumlardan yasal izinlerini alarak arılarını Yeniköy yakınlarındaki bir yere taşıdı. Zaman zaman arılarını kontrole giden arıcılar geçen hafta arı kovanlarının ağzı kapatılmış ve bir kovana da asılmış vaziyette tehdit mektubu buldular. Bunun üzerine arıcılar durumu jandarma ekiplerine bildirerek zanlılardan şikayetçi oldular.

tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma devam ederken zanlılar dün gece yaklaşık 500 kovan arı kolonisine karşı farklı bir sabotaj yaptılar. Gece arı kovanlarını bulunduğu yerden alıp üst üste yığan kişiler arıların büyük bir çoğunluğunun yörüngesini şaşırmasına b ir çoğunun da kendisine ait olmayan koloniye girmesinden dolayı kovanlar arası savaşa neden oldukları belirlendi.

Jandarma ikinci olaya da el koyup kovanlar üzerinden parmak izi aldı. Parmak izleri belirlenen zanlıların yakalanması için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Böyle düşmanlık olmaz

Arının da bir canlı olduğunu ve olayın faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, "Tarım, doğa ve çevre için çok büyük görevleri olan arıların bu şekilde telef edilmesi akıl alır bir durum değil. Yasal olarak her türlü izni olmasına rağmen kanun tanımaz kişilerce arıcılarımız önce tehdit ediliyor. Ardından 500 kovan arıya sabotaj yapılıyor. Kolonilerde en az yüzde 50 oranında zayiat var. Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sağolsun olayı alır almaz kısa sürede bölgeye gelip olay yeri inceleme çalışması yapıp kovanlardan parmak izi aldılar. Tüm delilleri toplayan jandarmanın kısa sürede olayın zanlılarının yakalanacağına inanıyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Jandarma, Yeniköy, Çine, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:04 Çakma kimyager uyuşturucuları çoğaltamadan yakalandı
15:00 16 yaşındaki çocuğu öldüren, babasını yaralayan sanığa 27 yıl hapis
14:55 Siirt'te minibüs hırsızlığı kamerada
14:47 Aksaray'da iki hurda araç alev alev yandı
14:41 Haber alınamayan şahıs polisi alarma geçirdi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:53 Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı
11:32 Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar
10:50 "Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
10:07 Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi
09:59 Şoför kavgayı ayırmayanlara kızdı, otobüsü durdurdu
09:41 Alkollü müşteri barda dehşet saçtı: 2 garson bıçaklandı
25.11.2019 15:06:29