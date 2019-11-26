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Böyle yakalanmıştı, istenilen ceza belli oldu

Muğla'nın Fethiye İlçesinde zorla girdiği evde Tuğçe İ.'ye (30) bıçak zoruyla tecavüz etmeye kalkıştığı iddia edilen ve daha sonra kaçtığı ormanlık alanda yarı çıplak halde yakalanan Ramazan G.

26.11.2019 16:33 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:38Böyle yakalanmıştı, istenilen ceza belli oldu
'nın İlçesinde zorla girdiği evde Tuğçe İ.'ye (30) bıçak zoruyla tecavüz etmeye kalkıştığı iddia edilen ve daha sonra kaçtığı ormanlık alanda yarı çıplak halde yakalanan Ramazan G. (33) hakkında 'cinsel saldırı ve silahlı tehdit' suçundan 7 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay geçen 2 Şubat'ta Taşyaka Mahallesi 122 Sokak'ta meydana geldi. Fethiye'de masaj salonunda çalışan Ramazan G. arkadaşının eşi olan Tuğçe İ.'nin tek katlı müstakil evine gitti. Kapının açılmasının ardından zorla eve giren Ramazan G. boğazına bıçak dayadağı Tuğçe İ.'ye tecavüze kalkıştı. Boğuşma sırasında sol el parmakları kesilen Tuğçe İ. Çığlık atarak yardım istedi. Bu sırada giysilerini çıkaran Ramazan G. paniğe kapılarak pencereden atlayıp kaçtı. Polisi arayan Tuğçe İ. şüphelinin yarı çıplak halde Keloğlu Boğazı mevkiindeki ormanlık alana kaçtığını söyledi. Bölgede arama yapan polis Ramazan G.'yi çalılıklar arasındaki çukurda yarı çıplak halde gözaltına aldı. 1.00 promil alkollü olduğu tespit edilen Ramazan G. tecavüz suçlamasını reddetti ancak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Halen tutuklu bulunan Ramazan G. hakkında 'cinsel saldırı ve silahlı tehdit' suçundan 7 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşması 5 Aralık'ta görülecek. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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