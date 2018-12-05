Böylesi Görülmedi

Fenerbahçe
, Türkiye
'nin en üst düzey liginde 18 takımla oynanan 30 sezonda, henüz devrenin bitimine 3 maç kalmasına rağmen en kötü ilk yarı performansına ulaştı. Sarı-lacivertliler, ilk 14 haftada 28 puan kaybedip 14 puanda kaldı.
1959'da başlayan ve bu sezonla birlikte 30 kez 18 takımla oynanan ligde ilk 17 haftalık periyotta Fenerbahçe hiç bu kadar kötü performans ortaya koymamıştı.
Fenerbahçe, devrenin son 3 maçında galip gelse bile, tarihinin en kötü ilk yarı performansını sergilemekten kurtulamayacak.
Sarı-lacivertliler galibiyete 2 puan verilen sistemin olduğu 18 takımlı lig dönemlerinde bile hiç bu kadar kötü bir ilk yarı geçirmemişti. Fenerbahçe, söz konusu dönemlerde ilk yarılarında 1963-1964, 1983- 1984
ve 1984-1985'te 24'er, 1982-1983'te de 27 puan elde etmişti.
Öte yandan Fenerbahçe, geçen sezon ligin tamamında 30 puan kaybederken, bu sezon bu rakamı şimdiden yakalamak üzere. Teknik Direktör Aykut Kocaman
yönetiminde geçen sezon 102 puanın 72'sini alan ve ligi 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon 28 puan yitirdi. Fenerbahçe, kalan 20 haftanın tamamında 3'er puan alması durumunda geçen yılki performansını geçebilecek.
Savunma krizi
Spor Toto Süper Lig'de 15. sırada kalan ve küme düşme hattında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, savunmada kriz yaşıyor. Sarı-lacivertliler, sezon başından beri defans hattında sıkıntı çekti.
Skrtel-Neustadter ikilisi savunmada yer alırken, kalede de önce Volkan Demirel
sonra Harun Tekin
kaleye geçti. 14 maçta kalesinde 19 gol görerek, -5 averaja geriledi.
Kalesinde maç başı en az 6 şut gören Fenerbahçe, maç başı 1.4 gol yeme ortalamasıyla kötü bir tablo çizdi. Ayrıca kaleci Harun da maç başına en az 3 net kurtarışla karşılaştı.
Orta saha kaosu
Ligde kötü bir dönemden geçen Fenerbahçe, orta sahada da ciddi istikrarsızlık yaşadı. Sezon başından beri önce Phillip Cocu
ardından da Erwin Koeman ile belli bir istikrar olmadı.
Sezon başından bu yana önce ön liberoda Souza ile başlayan dönemde sırasıyla Jailson
, Mehmet Topal
, Diego Reyes, Eljif Elmas
ve Oğuz Kağan denendi.
Orta saha merkezde de Giuliano gittikten sonra Benzia
, Mehmet Ekici
, Ayew, Alper Potuk
ve Frey isimleri kullanıldı.
Hiçbir şekilde istikrar bulamayan Fenerbahçe teknik heyeti, skor anlamında da verimsiz kaldı.
Penaltı devi!
Sarı-lacivertli takım, Kasımpaşa
karşısında galibiyete uzanamazken, penaltılarıyla ünlenen Harun Tekin yine parladı. Kasımpaşa önünde de beyaz noktada yıldızlaştı. 2014-15 sezonundan bu yana ligin en iyisi olan Harun, tam 10 penaltı kurtardı. Bursaspor
ve Fenerbahçe dönemlerinde birçok önemli futbolcunun karşısına geçen 29 yaşındaki eldiven, Samuel Eto
'o, Mario Gomez
, Leonard Kwueke, Hugo
Rodallega, Dame N'Doye ve Mbaye Diagne gibi yıldızlara karşı kalesini korumayı başardı. Ligin en çok penaltı kurtaran kalecisi Harun Tekin oldu.
Yeni lider Ekici
Mehmet Ekici'nin Kasımpaşa maçındaki performansı büyük beğeni topladı. Transferinden bu yana sakatlık problemini aşamayan tecrübeli futbolcu Kasımpaşa maçını da tamamlayamadı.
Ancak Mehmet Ekici'nin durumunun ciddi olmadığı ifade edildi. Teknik Direktör Erwin Koeman, Ekici'nin futbol bilgisi ve yeteneğine çok güveniyor. Bu nedenle futbolcunun sakatlanmaması durumunda takımın oyun lideri olacağı belirtildi.
Valbuena zor
Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Valbeuna'nın dün yapılan kontrollerinden sonra hafta sonu Akhisar
'a karşı forma giymesinin zor olduğu bildirildi. Fransız oyuncunun sol arka üst adalesinde zorlanma olduğu açıklandı.
Öte yandan sarı-lacivertliler, hafta içi Giresunspor
ile Ziraat Türkiye Kupası
'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başlarken, teknik sorumlu Koeman'ın sahaya genç oyuncuların ağırlıkta olacağı bir kadro süreceği belirtildi.
Kasımpaşa,Türkiye,Fenerbahçe
05 Aralık 2018 Çarşamba 08:24