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Boyner, Ankara'da yeni mağaza açtı

Boyner, Ankara'nın yaşam merkezi Kuzu Effect AVM'de sadece spor giyim ürünlerinin satıldığı 10. Boyner Sports mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

02.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:46Boyner, Ankara'da yeni mağaza açtı
, 'nın yaşam merkezi Effect AVM'de sadece giyim ürünlerinin satıldığı 10. Boyner Sports mağazasının açılışını gerçekleştirdi.
Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner Sports mağazasında kadın, erkek ve çocuklar için dünyaca ünlü spor giyim markaları ile Türkiye'nin sevilen markalarından yüzlerce seçenek Ankaralı sporseverlerin beğenisine sunuldu.
Ankara Kuzu Effect AVM'de 869 metrekarelik bir alanda hizmet vermeye başlayan Boyner Sports mağazasında koşudan futbola, basketboldan tenise kadar farklı spor branşlarına yönelik dünyaca ünlü markaların ürün seçenekleri yer alıyor.
Boyner Sports mağazasında farklı markalardan sneaker, şort, tayt, tişört, eşofman, sportif üst ve spor aksesuarların yanı sıra geniş bir jean koleksiyonu da sunuluyor.
Boyner, gelecek dönemde de spor giyim kategorisini genişletmeye ve yeni nesil mağazacılık anlayışıyla müşterilerine farklı deneyim ve ayrıcalık sunmaya devam edecek.

Ankara, Boyner, Kuzu, Güncel

Kaynak: AA

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