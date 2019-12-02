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Boyner'den başkente yeni mağaza

Spor giyimde akla ilk gelen destinasyonlardan Boyner, sadece spor giyim ürünlerinin satıldığı yeni mağazasını Ankara'da hizmete sundu.

02.12.2019 13:31 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:36Boyner'den başkente yeni mağaza
giyimde akla ilk gelen destinasyonlardan , sadece spor giyim ürünlerinin satıldığı yeni mağazasını 'da hizmete sundu.

Perakende sektörünün önde gelen markası Boyner, mağaza yatırımları ile büyümeye devam ediyor. 'nin en zengin seçenekli spor giyim koleksiyonuna sahip olan Boyner, spor giyim odaklı 10'uncu Boyner Sports mağazasını Ankara'da bir AVM'de açtı.

Farklı spor branşlarına yönelik ürünler bir arada

Yapılan bilgilendirmeye göre 869 metrekarelik bir alanda hizmet vermeye başlayan mağazada; koşudan futbola, basketboldan tenise kadar farklı spor branşlarına yönelik dünyaca ünlü markaların spor ürün seçenekleri yer alıyor. Spor yapanların ve spor giyinenlerin sıklıkla tercih ettiği sneakerlar başta olmak üzere şortlar, taytlar, tişörtler, eşofmanlar, sportif üstler ve spor aksesuarları farklı markalardan zengin bir seçki ile söz konusu mağazada sporseverlerin beğenisine sunuluyor.

Mağazada ayrıca, dünyaca ünlü ve Türkiye'nin en sevilen markalarının da yer aldığı geniş bir jean koleksiyonu başkentliler ile buluşuyor. - ANKARA

Türkiye, Ankara, Boyner, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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