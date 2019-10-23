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Boyner'den İzmir'e yeni mağaza

Boyner, 113'üncü mağazasını Hilltown Karşıyaka AVM'de açtı.

23.10.2019 12:42Boyner'den İzmir'e yeni mağaza
Boyner, 113'üncü mağazasını Hilltown Karşıyaka AVM'de açtı.
Boyner açıklamasına göre, Türkiye genelinde 38 ilde mağazası bulunan Boyner, 113'üncü mağazasını Hilltown Karşıyaka AVM'de açtı.
Boyner'in Hilltown Karşıyaka mağazası, modern bir mimari anlayışla müşterilerin kolay ve konforlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi için tasarlandı. 2 kata yayılan 4 bin metrekarelik bir alanda ziyaretçilere hizmet veren mağazada kadın, erkek, çocuk, aktif spor, ayakkabı, çanta, kozmetik ve aksesuar kategorilerinden yüzlerce marka ve binlerce ürün müşterilerle buluşuyor.
Boyner, bundan sonraki dönemde de müşterileri ile farklı destinasyonlarda buluşmaya devam edecek.

Karşıyaka, Türkiye, Boyner, Güncel

Kaynak: AA

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