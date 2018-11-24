24 Kasım 2018 Cumartesi 16:12



24 Kasım 2018 Cumartesi 16:12

Boyner'in internet mağazası "Şahane Cuma" kampanyasında rekor sayıda satışla yüzde 400 büyüdü.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de perakende sektörünün önde gelen şirketlerinden Boyner'in internet mağazası boyner.com.tr, "Şahane Cuma" olarak adlandırdığı 23 Kasım Cuma günü tüm zamanların bir günde gerçekleşen en yüksek ziyaret, satış ve ciro rekoruna imza attı.Şahane Cuma kampanyası kapsamında yüzde 70'e varan indirimler, pek çok kategoride ve binlerce üründe özel fırsatlar sunan Boyner, müşterilerine avantajlı alışverişin keyfini yaşatıyor.1 günde 50 bine yakın ürün satıldı23-25 Kasım'da gerçekleştirilecek kampanyanın ilk gününde Boyner mağazalarıyla birlikte internet mağazası boyner.com.tr, müşterilerden çok yoğun ilgi gördü. 23 Kasım'da boyner.com.tr 1 milyon kez ziyaret alırken, sadece 1 günde 50 bine yakın ürün satıldı. Alışverişin en çok yoğunlaştığı 15.00-17.00 saatleri arasında 100 binin üzerinde kullanıcı siteyi ziyaret etti. boyner.com.tr internet mağazasının işlem hacmi geçen sene aynı döneme göre yüzde 400, normal bir güne göre 15 kat artış gösterdi. Boyner mobil uygulaması ise tüm gün boyunca 200 bin kişiyi ağırladı.En çok bot, çizme, mont ve spor ayakkabı satıldıEn çok alışveriş yapan şehirler sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa oldu. En çok satılan ürünlere bakıldığında ise tüketicilerin kış sezonundaki ihtiyaçlarını "Şahane Cuma" fırsatlarıyla karşıladığı görüldü. Boyner'in Şahane Cuma kampanyasının ilk gününde en çok bot, çizme, mont satılırken bu ürünleri spor ayakkabılar takip etti.Boyner'in "Şahane Cuma" kampanyası 25 Kasım'a kadar devam edecek. Müşteriler 38 şehirdeki 116 Boyner mağazasını ve internet mağazası boyner.com.tr'yi ziyaret ederek Şahane Cuma kampanyasının fırsatlarından yararlanabilecek.