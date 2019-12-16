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Boyner'den yeni yıla özel koleksiyon

, / Boyner, hazırladığı yeni yıl koleksiyonu ile özel hediye seçenekleri sunduğunu duyurdu.

16.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:38Boyner'den yeni yıla özel koleksiyon
, / , hazırladığı yeni yıl koleksiyonu ile özel hediye seçenekleri sunduğunu duyurdu.  Erkekler için gömlek, atkı, kravatların yer aldığı koleksiyonda, kadınlar için de elde taşınabilen çantalar ve cüzdan seçenekleri dikkat çekti.

Boyner, yeni yıla özel olarak hazırladığı koleksiyonunu duyurdu. Yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Her sene olduğu gibi bu sene de yeni yıl hediyesi için en göz alıcı seçenekler müşterilerle buluşuyor. Erkekler için gömlekler, ikili ya da üçlü olarak sunulan son derece şık atkı-bere-eldiven setleri, yine set olarak kravat-mendil ikilisi, sırt, el veya seyahat çantaları, kemer-cüzdan setlerinin yanı sıra farklı yaka seçenekleriyle rengarenk kazaklar, Boyner'deki zengin hediye alternatifleri arasında yer alıyor.Kadınlar için ise sezon trendlerini yansıtan farklı formlarda kazaklar, atkılar, bereler, sırt askılı, omuz askılı ya da elde taşınabilen çantalar ve cüzdan seçenekleri dikkat çekiyor. Ayrıca ışıltılı bir hediye arayanlar için Swarovski taşlı kalemler, kol saatleri ya da kolye, bileklik ve küpelerin bir arada bulunduğu aksesuar setleri Boyner'de müşterilerin beğenisine sunuluyor."

MİNİKLER İÇİN DE HEDİYELER VAR

Minikler için de hediyelerin yer aldığı koleksiyon için yapılan açıklamada; "Çocukların hayranı olduğu oyuncakların veya çizgi film kahramanlarının lisanslı ürünlerinin yanında erkek çocuklar için sımsıcak tutacak kazaklar, eldivenler, gömlekler, pantolonlar, parkalar, kalın montlar kız çocukları için sim baskılı ürünler ve yılbaşına özel kadife, simli tül şık elbise modelleri ve simli tütü etekler hediye seçenekleri arasında yer alıyor" ifadelerine yer verildi.

Boyner Evde ise yeni yıl temalı aksesuarları, mumları, yastık ve koltuk şalları yeni yıl hediyeleri yer alıyor.


- İstanbul

Boyner, Güncel

Kaynak: DHA

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