Boyner Evde, Yılbaşı Coşkusunu Evlere Taşıyor

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:39



12 Aralık 2018 Çarşamba 15:39

Boyner Evde, yeni yıl coşkusuyla dolu bir yılbaşı koleksiyonu sunuyor.Boyner açıklamasına göre, rengarenk tasarımlarıyla yeni yıl ruhunu en keyifli şekilde yansıtan dekoratif objeler, sofra takımları, kokulu mumlar ve ev tekstili ürünleri Boyner Evde'nin yılbaşı koleksiyonunda öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.Boyner Evde'nin yılbaşı hediye koleksiyonunda her zevke ve bütçeye hitap eden seçenekler var. Çam ağacı, geyik, yıldız gibi sembolik yılbaşı temalarıyla tasarlanan birbirinden güzel kupaların hediye alternatifi olarak yer aldığı Boyner Evde'de ayrıca yılbaşı alışverişinin olmazsa olmazı kar küreleri yine kardan adam, Noel Baba gibi tasarımlarıyla müşterilerini bekliyor. Boyner Evde koleksiyonunda yıldız desenli tabaklar, Türk kahvesi setleri, çerçeveler, mumluklar ve mumlar da yer alıyor.Blender'dan saç maşasına, tıraş makinesinden taşınabilir şarj cihazına kadar farklı ürünler Boyner'de müşterileri bekliyor. Ayrıca Boyner Evde'nin çay makinesi, filtre kahve makinesi veya Türk kahvesi makinesi seçenekleri, hem fonksiyonel özellikleri hem de mutfaklara şıklık katan tasarımlarıyla dikkat çekiyor.