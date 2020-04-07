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Boyner Grup'tan koronavirüsle mücadeleye 3 milyon lira destek

Boyner Grup, Türkiye'nin Covid-19 salgınıyla mücadelesine destek için 3 milyon lira kaynak ayırdı.

07.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:15
Boyner Grup'tan koronavirüsle mücadeleye 3 milyon lira destek

Boyner Grup, Türkiye 'nin Covid-19 salgınıyla mücadelesine destek için 3 milyon lira kaynak ayırdı.

Boyner Grup'tan yazılı yapılan açıklamada, "Ülkemizin Covid-19 salgınıyla mücadelesine destek için 3 milyon lira kaynak ayırdık. Sağlık çalışanlarımıza sağladığımız ve sağlamaya devam edeceğimiz 2 milyon lira tutarındaki ayni katkıya ek olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na da 1 milyon lira ile destek veriyoruz" denildi

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Lokman Hekim Sağlık Vakfı işbirliğiyle sağlık kurumları ve sağlık çalışanlarının kullanımı için Altınyıldız ve Boyner'in tedarik ettiği 50 bin 000 cerrahi maske ve 5 bin 500 koruyucu tulum bağışlıyoruz. Tıbbi malzeme bağışlarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek.

"Boyner, Morhipo ve Altınyıldız Classics markalarımızın mağaza ve depolarında bulunan ürün (t-shirt, iç giyim, pijama, battaniye, nevresim ve terlik) stoklarımızı, hepimizin iyi olması için kahramanca mücadele eden ve oteller ile yurtlarda kalan sağlık çalışanlarının ihtiyaç ve taleplerine açıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Holding ve Grup şirketlerimize ulaşan talepler doğrultusunda yaptığımız gönderimleri artırarak sürdürüyoruz.

"Ayrıca Altınyıldız kumaş fabrikamızın nisan ve mayıs üretim kapasitesinin bir bölümünü medikal tulum ve önlük kumaşı üretimine ayırdık. Mart ayı sonunda başlattığımız Ar-Ge çalışmasının tamamlanması ve ilgili kurumların onayının ardından seri üretimine başlamayı planladığımız yeni ürünümüzle önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak ek medikal tulum ve önlük kumaşı ihtiyacına destek olacağız.

"Ülkemizin ve müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet ve üretimimizi sürdürerek ve istihdam kaybı yaşamadan, bu zorlu sürecin üstesinden gelme konusunda kararlıyız. Boyner Grup Ailesi olarak, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, dokunabildiğimiz her noktaya yardım ederek toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Altınyıldız, Türkiye, Boyner, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Boyner Grup'tan koronavirüsle mücadeleye 3 milyon lira destek - Ekonomi

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