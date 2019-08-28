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Boyner holding'ten açıklama

BASINDA ve sosyal medyada çıkan haberlerle ilgili Boyner Holding bir açıklamada bulundu.

28.08.2019 12:04 Boyner holding'ten açıklama
BASINDA ve sosyal medyada çıkan haberlerle ilgili Boyner Holding bir açıklamada bulundu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Haziran 2019'da Boyner Holding A.Ş. ile Mayhoola for Investments LLC arasındaki ortaklığın sona ermesinin ardından Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. hisselerinin tamamı Boyner Holding A.Ş'nin olmuştur. 26 Ağustos 2019'da yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda ticari ünvanı Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. olarak değiştirilen şirket ise Beymen, Network, Divarese ve Que markalarına sahiptir. Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş faaliyetlerine, hisselerinin tamamı Boyner Ailesine ait olan Boyner Holding'in kontrolünde devam etmektedir. Basın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."



Boyner, Güncel

Kaynak: DHA

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