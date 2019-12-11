Boyner iki yenilikçi ürün ve hizmetini duyurdu

BOYNER Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan, değişen tüketici alışkanlıkları ve sektörün dönüşümü doğrultusunda Boyner'in yenilikçi hizmetlerini ve hedeflerini açıkladı. Çamurdan, hazırladıkları 3 farklı deprem çantası ve eve paket teslimatı hakkında bilgiler verdi.

Perakende sektörüne yeni bir soluk getirirken, müşterilerin hayatına büyük değer katacak projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Eren Çamurdan, devreye aldıkları iki yeni hizmet ve ürün hakkında bilgi verdi.

"İLK KEZ HİÇ KULLANILMAMASINI DİLEYEREK BİR ÜRÜN YAPTIK"

Ürün ve hizmetleri geliştirirken müşterilerin beklentilerini dikkate aldıklarını, bu kez müşterilerin en büyük kaygısını düşünerek yola çıktıklarını belirten Eren Çamurdan, Boyner olarak "Hazırlıklı olun, hayata tutunun" sloganıyla 3 farklı deprem çantası hazırladıklarını ve çantaları maliyetine müşterilerine sunduklarını açıkladı. Çamurdan, "İlk kez hiç kullanılmamasını dileyerek bir ürün yaptık" diyerek, şunları söyledi:

"İstanbul'da geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen depremin ardından herkes bir deprem çantası nasıl hazırlanır sorusunun cevabını araştırmaya, sağdan soldan topladıklarıyla bir hazırlık yapmaya başladı. Fakat kendi çabamızla oluşturacağımız bir deprem çantasında mutlaka eksikler olacağını fark ettik. Depreme hazırlık konusunda elimizi taşın altına koyuyoruz. Uzman danışmanlar eşliğinde bir deprem anında ve sonrasında kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak farklı içeriklerde 3 deprem çantası hazırladık. Özellikle deprem bölgelerinde ve tüm Türkiye'de, afet ve acil durum kiti olmayan kalmasın istiyoruz."

"DEPREM ÇANTALARINI MALİYETİNE SUNUYORUZ"

Çantaların içeriği hakkında da bilgi veren Çamurdan, sözlerine şöyle devam etti:

"Deprem gibi doğal afette temel ihtiyaçları pratik bir şekilde karşılayabilmeye yardımcı olacak kitler, sektörde ilk kez bu kadar detaylı bir şekilde hazırlandı. 24 saat, 48 saat ve 72 saat süreler için tüm yaşamsal ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek malzemelerden oluşan çantaların içinde Yemek Seti, İlk Yardım Seti, Hijyen Seti ve Afet Seti bulunuyor. Özel teknolojiyle hazırlanan ve en az iki yıl dayanıklı gıda malzemelerinden oluşan yemek seti, acil bir durumda ihtiyaç duyulacak kalori hesabı yapılarak hazırlandı. Sette yemekleri ısıtma imkanı sunan özel alevsiz ısıtıcı dahi var. İlk yardım setinde acil bir durumda yaralanmalara karşı ilk müdahale için gerekli tüm malzemeler bulunuyor. Afet setinde ise el ve vücut ısıtıcılarından battaniyeye, kafa fenerinden gözleri toz ve darbelere karşı korumak için gözlüğe birçok ince detay var."

Çamurdan, en doğru ürünlerden oluşturulan setleri, ürünlerin toplam maliyetine sunduklarını, bu projeyi bir ticari faaliyet olarak değil, toplumsal bir fayda yaratmak amacıyla yaptıklarını ve Boyner mağazalarındaki özel bölümlerle depreme hazırlıklı olma bilincini sürekli gündemde tutacaklarını sözlerine ekledi.

EVE TESLİMAT HİZMETİ İLE RAKİP POŞETLERİNİ DE EVLERE TAŞIYACAK

Eren Çamurdan'ın açıkladığı bir başka yenilikçi hizmet ise mağazalardan eve paket teslimatı oldu. Bu hizmet kapsamında, e-ticaret dünyasından alıştığımız eve paket teslimatı hizmetinden, mağazadan alışveriş yapan müşterilerin de yararlanmasını sağladıklarını belirten Çamurdan, "Online dünyada olan bir alışkanlığı, offline alışveriş dünyasına taşıyoruz" diyerek şunları söyledi:

"Hayatın yoğun temposu içerisinde müşterilerimize kolaylık sağlamak istiyoruz. İster Boyner'den ister rakiplerimizden yapılsın, Türkiye'de ilk kez marka ayırt etmeden mağazadan eve paket teslimatı hizmetine başlıyoruz. Bu anlamda rakiplerimizin ürünlerini de taşıyarak sektörde bir tabuyu yıkmış oluyoruz. AVM içinden, herhangi başka bir mağazadan alışveriş yapan bir tüketici de eve paket teslimatı hizmetimizden yararlanabilecek. İlk olarak İstanbul'da 10 mağazada başlattığımız bu hizmetimizi diğer mağaza ve şehirlere de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu projemizin devamı olarak bir sonraki etapta müşterilerimizin aldıkları hediyeleri, arzu ederlerse özel tasarımlı kutularla verecekleri adrese teslim edeceğiz."

SANATA VE GENÇLERE DESTEK PROJESİ

Boyner, en çok tercih edilen hediye destinasyonu olmasından yola çıkarak sanatı ve gençleri destekleyen bir projeye de imza attığını duyurdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri, yılbaşı alışverişinin yoğunlaştığı bu dönemde kullanılmak üzere Boyner için hediye kutuları tasarladı. Birbirinden yetenekli 5 tasarımcı öğrenci "hayal", "umut", "coşku", "mutluluk", "paylaşma" gibi kavramlardan yola çıkarak tasarımlar yarattı. Proje kapsamında satılacak bu hediye kutuları ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne ve tasarımların sahibi öğrencilere destek olduklarını belirten Eren Çamurdan, "Bu özel hediye kutularının başta tasarımı yapan öğrenciler olmak üzere hayallerinin peşinde koşan herkese umut vermesini diliyoruz. Müşterilerimiz sevdikleri için alacakları yılbaşı hediyeleri için bu güzel hediye kutularını tercih ederek hem sevdiklerini sevindirecek hem de pırıl pırıl gençlere destek olacak. Yeni hediye kutularımızı kimse atmaya kıyamayacak" dedi.

2020'DE 12 YENİ MAĞAZA AÇACAK

Boyner'in 38 ilde toplam 112 mağaza ve 270 bin metrekareye ulaşan satış alanı ile Türkiye'nin lider mağaza zinciri olduğunu belirten Eren Çamurdan, 2019 yılında farklı illerde 7 mağaza açtıklarını söyledi. Müşteri deneyimi ve mutluluk odaklı yeni mağaza konseptinin de çok beğenildiğini vurgulayan Çamurdan, "Yeni mağaza konseptimizin müşterilerimizin konfor ve rahatlığını ön planda tutmasından dolayı müşterilerimiz mağaza içinde yüzde 25 oranında daha fazla vakit geçiriyor. Sepet ortalaması da buna bağlı olarak yüzde 20 oranında artıyor" dedi. Çamurdan ayrıca yeni mağaza yatırımlarına devam edeceklerini ve 2020'de 12 yeni mağaza açacaklarını söyledi.

"E-TİCARETTE YÜZDE 95 BÜYÜDÜK"

Boyner'in e-ticaret operasyonu hakkında da bilgi veren Eren Çamurdan, bu alandaki başarılarını ise şu ifadelerle anlattı:

"E-ticaret platformumuz boyner.com.tr tarafında, bir önceki seneye göre satışlarımızı yüzde 95 gibi büyük bir oranda artırma başarısı gösterdik. Boyner mobil uygulamamız da 3,2 milyon kez indirildi. E-ticaret Türkiye'de toplam perakende sektöründen henüz yüzde 5'in üzerinde bir pay alırken Boyner'de bu oran yüzde 9 seviyesine ulaşmış durumda. Geçtiğimiz Kasım ayında bu oran yüzde 12'ye çıktı. Önümüzdeki 2 yıl içinde bu payın yüzde 15'e gelmesini hedefliyoruz. Yaptığımız yenilikçi uygulamalarla e-ticaret ile mağazaların ideal entegrasyonunu sağlamak için önemli adımlar atıyoruz."