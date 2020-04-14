Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Boyner, sosyal medyada evdeki yaşama eğlence katan içerikler paylaşıyor

Boyner, sosyal medyada paylaştığı eğlenceli ve faydalı içeriklerle evde kalan takipçilerinin yanında olurken, onların iyi vakit geçirmelerine yardımcı oluyor.

14.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:58
Boyner, sosyal medyada evdeki yaşama eğlence katan içerikler paylaşıyor
Boyner , sosyal medyada paylaştığı eğlenceli ve faydalı içeriklerle evde kalan takipçilerinin yanında olurken, onların iyi vakit geçirmelerine yardımcı oluyor.
Boyner'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalınan bu dönemde Boyner, müşterileri ile sosyal medyada buluşmaya devam ediyor.
Sosyal medya platformlarında düzenli programlar yapan Boyner, uzman isimlerden egzersiz, dans, yoga dersleri ve kişisel bakım önerileri sunuyor. Ayrıca kitap önerileri, pratik tarifler ve DJ performansları Boyner'in Instagram sayfasındaki renkli paylaşımlar arasında yer alıyor.
Boyner, Instagram sayfasında paylaştığı birbirinden renkli ve faydalı içeriklerle, takipçilerinin hayatına eğlence, hareket ve moral katmayı hedefliyor.
Kovid-19 salgını nedeniyle evde olan takipçilerinin vücut sağlığı için fayda yaratmak isteyen Boyner, "Evde kal ama hareketsiz kalma" çağrısıyla her gün evde yapabilecek farklı aktiviteler öneriyor. Takipçiler, uzman spor eğitmenlerinin yer aldığı antrenman videoları sayesinde düzenli egzersiz yapma ve vücut direncini artırma fırsatı buluyor.
Ayrıca herkesin evde olduğu bugünlerde, kozmetik ve cilt bakım uzmanları online paylaşımlar üzerinden cildine önem verenlerin sorularını yanıtlıyor.

"Boynerle müzik eve sığar" mottosuyla DJ performansları, "Boynerle dans eve sığar" mottosuyla da dans dersleri takipçilerle buluşuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Boyner, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Ekonomi
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Ekonomi
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
Koronavirüsten korkan propolise sarıldı! Talep patlaması yaşanıyor Ekonomi
Koronavirüsten korkan propolise sarıldı! Talep patlaması yaşanıyor
Bosch’dan Türkiye’ye 500 milyon liralık yeni yatırım Ekonomi
Bosch'dan Türkiye'ye 500 milyon liralık yeni yatırım
AK Parti işini kaybedenler için harekete geçti! 15 maddelik tedbir paketi Meclis’e sunuldu Ekonomi
AK Parti işini kaybedenler için harekete geçti! 15 maddelik tedbir paketi Meclis'e sunuldu
Rusya’da doğrudan yabancı yatırımlar durma noktasına geldi Ekonomi
Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar durma noktasına geldi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek Ekonomi
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek
Haberler ›› Ekonomi ››Boyner, sosyal medyada evdeki yaşama eğlence katan içerikler paylaşıyor - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:29: İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi - Ekonomi 15:18: Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan haber ve yorumlara ilişkin açıklama - Ekonomi 15:16: Aytemiz, temassız ödeme hizmetiyle çalışmalarını sürdürüyor - Ekonomi 15:12: Akaryakıt alımında temassız mobil ödeme - Ekonomi 15:10: Astaş Holding'ten Sağlık Bakanlığı'na "koronavirüsle mücadele" desteği - Ekonomi 14:18: Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi - Haberler 13:06: Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı - Ekonomi 12:24: Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor - Magazin