Haberler » Güncel » Boyner ve Zennup 1844'ten yılbaşına özel iş birliği - Haber

Boyner ve Zennup 1844'ten yılbaşına özel iş birliği

Perakende şirketi Boyner ile anadolu lezzetlerini bünyesinde barındıran yemek lokantası Zennup 1844 yılbaşına özel iş birliğine gittiğini duyurdu.

23.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:47 Boyner ve Zennup 1844'ten yılbaşına özel iş birliği

Perakende şirketi ile anadolu lezzetlerini bünyesinde barındıran yemek lokantası Zennup 1844 yılbaşına özel iş birliğine gittiğini duyurdu. İş birliği kapsamında lokanta tarafından üretilen ve doğal ürünlerden oluşan 'lezzet paketleri' boyner mağazalarında ve internet sitesinde satışa sunuldu.

Boyner'den yapılan yazılı açıklamada, Şef Ömür Akkor'un hizmete açtığı Zennup 1844'le yılbaşına özel hediye paketleri hazırlayıp, satışa sundukları aktarıldı.

Açıklamanın devamında, "'Boyner Evde Zennup Paketi'nde; zeytinyağı, fındık ezmesi, ev salçası, kestane şekeri, yılbaşı kurabiyeleri, ekşi mayalı siyez ekmeği, Türk kahvesi, sıcak çikolata, özel üretilen ekmek kesesi ve kokulu tasarım mum yer alıyor. lezzet paketlerine, boyner mağazalarından ve internet adresinden ulaşılabilir" denildi. Paketin fiyatının 250 lira olduğu duyuruldu. 



Yılbaşı, Boyner, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:52   FETÖ sanığı kadın öğretmene, 6 yıl 10 ay hapis - Haber
13:52   Kocaeli balkondaki odunlar tutuşunca yangın çıktı - Haber
13:52   Fırtına, foça'yı savaş alanına çevirdi - Haber
13:52   İzmir şehit asteğmen kubilay ve arkadaşları, özlemle anıldı - Haber
13:47   Malatya'da kadına şiddet toplantısı - Haber
13:12   Son dakika: Ceren Özdemir davası 20 Ocak 2020'ye ertelendi! Sanığın akıl dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak - Haber
12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
11:33   Ev hapsindeki kedicik, cezaevinde çektirdiği fotoğraflarını paylaştı - Haber
11:28   Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında: Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım - Haber
11:12   MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı - Haber
23.12.2019 13:55:40