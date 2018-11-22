Boyner Yöneticileri Bursa'da Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

"1996 yılından beri Bursa'dayız, Bursa ile birlikte büyüyoruz" diyen Zihnioğlu, Bursa'nın Boyner evrenindeki önemine de değindi.

Boyner Büyük Mağazacılık Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu, Marka Yönetimi ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Burcu Körpeağaç ve Satış Direktörü Kerem Ak, 22 Kasım'da Bursa Sur Yapı Marka AVM'de geçen sene Aralık ayında açılan Boyner mağazasında basın mensupları ile bir araya geldi. Boyner yöneticileri, basın mensuplarına Boyner'in faaliyetleriyle ilgili bilgiler verirken Bursa'nın ekonomisine katkı sağlamak için yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

116 Boyner mağazasını yılda 120 milyon kişi ziyaret ediyor

Toplantıda konuşan Boyner Büyük Mağazacılık Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu: "1981 yılında İstanbul'da Çarşı adıyla kurulduk. Bugün, Boyner Büyük Mağazacılık olarak 38 ilde; 85 Boyner, 9 Boyner Sports, 22 Boyner Outlet olmak üzere toplam 116 mağaza ile Türkiye'nin en büyük perakende organizasyonlarından birini yönetiyoruz. Mağazalarımızın toplam satış alanı 300 bin metrekareyi geçiyor. 2017 yılında 120 milyonun üstünde ziyaretçi aldık." dedi.

Yılda 40 milyon ürün satılıyor

Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılayabileceği bir alışveriş destinasyonu olan Boyner; Kadın, Erkek, Çocuk, Aktif Spor, Ayakkabı&Çanta, Kozmetik, Aksesuar, Ev olmak üzere toplam 8 kategoride hizmet veriyor. Boyner çatısı altında 1.000'e yakın marka müşterilerle buluşurken, sezonda 20 milyon, yılda 40 milyon ürün satılıyor.

Dünyaca ünlü markaların buluşma noktası

Hakan Zihnioğlu, Limon Company, Black Pepper, North of Navy, Cotton Bar, Funky Rocks, Monster High, Mammarama gibi Boyner özel markalarının yanı sıra, Mavi, Jack&Jones, Caterpillar, Harley Davidson gibi markaların sadece Boyner'e özel ürünlerini tüketiciye avantajlı fiyatlarla sunduklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Son olarak Pierre Cardin markası, sadece Boyner'lerde satışa sunulan çok özel bir kadın koleksiyonu hazırladı. Gençlerin gözde markası Aéropostale da geçtiğimiz Ekim ayında sadece Boynerler'de satılmaya başlayarak Türk gençliği ile yeniden buluştu. En güçlü kategorilerimiz erkek giyim, aktif spor ve kozmetik. Aktif spor kategorisinde Nike ve adidas gibi markaların Türkiye'deki en büyük stratejik iş ortağıyız. Lüks kozmetikte Türkiye'nin lideriyiz. Lüks kozmetiği müşteriler için ulaşılabilir kılıyor ve sektörü büyüten çalışmalar yapıyoruz. Kozmetikte Boyner'e özel ürünlerde sadece iç piyasaya ve Avrupa'ya göre değil; gümrüksüz satış yapan mağazalara göre de oldukça uygun fiyatlara sahip olan zengin bir ürün seçkimiz bulunuyor."

"Tüketicinin yanındayız, kaliteli ürünleri iyi kurgulanmış kampanyalarla sunuyoruz"

Boyner, müşterilerin beklentilerini karşılamak, onların alım güçlerine destek olmak, kaliteli ürünlere avantajlı fiyatlar ve fırsatlarla sahip olmaları için art arda kampanyalar düzenliyor. Hakan Zihnioğlu Boyner'in tüketicinin yanında olmak için düzenlediği kampanyalarla ilgili olarak, "Aralık ayı, Çılgın Kelebek, Bayramlar, Anneler Günü en çok müşteri ziyareti aldığımız dönemler olarak öne çıkıyor. Özellikle, bu dönemlerde müşterilerimize avantaj sağlayan kampanyalar düzenliyoruz. Sene içinde düzenlediğimiz tüm bu kampanyalara ek olarak enflasyonla mücadeleye destek olmak amacıyla da son dönemde Boyner özel markalarımızda tüm indirimlere ek yüzde 10 indirim uyguladık. Boyner olarak yaptığımız uygulamalarla her zaman müşterilerimizin yanında olmaya, onların alım güçlerini desteklemeye devam edeceğiz. Perakendenin en önemli dönemlerinden Aralık ayında da müşterilerimiz kış ihtiyaçlarını karşılasın, sevdiklerine istedikleri hediyeleri alabilsin diye en uygun fiyatları sunacağız." dedi.

"Bursa'daki mağazalarımızda yılda 5 milyon müşteriyi ağırlıyoruz"

Hakan Zihnioğlu, Türkiye'nin dördüncü büyük şehri olan Bursa'nın Boyner'in operasyonunda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Boyner olarak 1996 yılından beri Bursa'dayız, Bursa ile birlikte büyüyoruz. Bursa'daki mağazalarımızın toplam metrekaresi 15 binin üstünde… Bursa, İstanbul haricinde en çok mağazamızın olduğu illerden biri. Bursa'da şu anda 1'i outlet olmak üzere 5 mağazamız bulunuyor. Bu mağazalarda 500'e yakın kişiyi istihdam ediyoruz. Bugün sizleri ağırladığımız ve yeni mağaza konseptinde açtığımız Sur Yapı Marka AVM'deki mağazamızın yanı sıra Zafer Plaza, Korupark, İnegöl ve Asmerkez'de (Outlet) mağazalarımız bulunuyor. Bursa mağazalarımızda yılda 5 milyona yakın kişi ağırlıyoruz."

Bursalı tüketicilerin en çok tercih ettiği ürünler

Hakan Zihnioğlu, Bursalı tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarına ilişkin bilgiler de verdi. Bursa'da en çok ilgi gören ürünlerin tişört, pantolon, gömlek, ayakkabı ve mont olduğunu vurgulayan Zihnioğlu, Bursa mağazalarının sepet ortalamasının ise 145 TL olduğunu sözlerine ekledi.